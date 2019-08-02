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Yenişehir'in startejik planı tanıtıldı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 2020 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak stratejik plan öncesinde sivil toplum örgütleri ve muhtarlar ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

02.08.2019 15:40 Yenişehir'in startejik planı tanıtıldı
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 2020 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak stratejik plan öncesinde sivil toplum örgütleri ve muhtarlar ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Yenişehir'in 71 mahallesinde hizmet veren muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve oda başkanları Yenişehir Belediyesi'nin organize ettiği toplantıda bir araya geldi. Başkan Davut Aydın'ın da katıldığı ve Yenişehir 2020-2024 stratejik planın ana hatlarına dair bilgiler verdiği toplantıya belediye bürokratları da iştirak etti. Şehit Ömer Halis Demir Kongre Kültür Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Başkan Davut Aydın, "İnşallah el birliği ile Yenişehir'imizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Hazırlanan stratejik planla ilgili düşüncelerinizi eksik gördüğünüz ya da eklenmesini istediğiniz noktaları bizimle paylaşmanız çok önemli. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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