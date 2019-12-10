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Yenişehir modern pazar yerine kavuşuyor

Yenişehir'e yapılması planlanan kapalı pazar yerinde esnafının ve vatandaşların sorunsuz bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için gerekli projeler hazırlandı.

10.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:43Yenişehir modern pazar yerine kavuşuyor
'e yapılması planlanan kapalı pazar yerinde esnafının ve vatandaşların sorunsuz bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için gerekli projeler hazırlandı.

Yenişehir halkının hizmetine sunulacak olan modern kapalı pazar yerinin ihalesinin ardından 2020 Mayıs ayında ilk kazmasının vurulması planlanıyor. Esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Belediye Başkanı Davut , istek ve önerilerini dinledi. Aydın, "En geç 2020 Mayıs ayında yapımına başlanacak. Hizmete girmesiyle de ilçemizin önemli eksikliklerinden birisi de tamamlanmış olacak. Bizim tek derdimiz milletimiz, halkımızın istek ve beklentilerine cevap vermek. Ekibimizle birlikte ayrımcılık yapmadan halkımızdan aldığımız güç ve moral ile çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Aydın, "Yapılacak olan pazar yerinde düğün salonu, zabıta noktası, kadınlar kahvesi, balıkçı yerleri, çocuk bakım odaları, mescit, otopark gibi halkın rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak için en ince ayrıntıları yapacağız. Kapalı pazar yerinin ilçemize kazandırılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Yenişehir, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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