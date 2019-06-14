14.06.2019 13:16
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Yenişehir Ovası'nda biber hasadı başladı

Yenişehir Ovası

BURSA Yenişehir Ovası'nda 'malçlama' adlı yöntemde dikilen biber fidelerinin hasadına başlandı.

BURSA Yenişehir Ovası'nda 'malçlama' adlı yöntemde dikilen biber fidelerinin hasadına başlandı.
Ovanın Söylemiş, Subaşı ve Çeltikçi mahallelerinde malçlama adlı yöntemde dikilen biber fidelerinin hasadına başlandı. Bölgede gittikçe yaygınlaşan malçlama adlı yöntemde dikilen biber fidelerinin dip bölümleri doğada çözünen naylonla örtülüyor. Zararlı otların büyümesini engelleyen bu yöntemde, buharlaşma az olduğu için su tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca ürünlerde verim artarken, erken hasat da sağlanmış oluyor.
Söylemiş mahallesindeki tarlasında bu yöntemi uygulayan ve 15 gün önce hasada başlayan çiftçi Hadi Ar, bölgede sezonun ilk hasadını yapma heyecanını yaşadıklarını anlattı. Ar, "Yeni hibrit kılsivri cinsi biberleri toplamaya başladık ve İstanbul'dan tüccara kilosunu 4 TL'den sattım. Verimin geçen yıla göre yüzde 30 daha da artacağını umuyoruz" dedi.
AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
Bu sezon verimde artış beklenen Yenişehir Ovası'nda yetiştirilen biberler, sayıları 20'yi bulan ihracatçı firma aracılığıyla başta Almanya, Hollanda, Fransa ve İsviçre olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor. İhracatçı firmalar ilçeye alım yapmak için 20 Temmuz'dan itibaren gelmeye başlıyor. Büyük alışveriş mağazaları da biber çeşitlerine ilgi gösteriyor. Tüccarlar da Yenişehir biberini İstanbul, Ankara ve Bursa gibi illerin hallerine taşıyor. Toplam 30 bin dönüm alana 2 kez dikimi yapılan çarliston, sivri, sarı sivri, kıl sivri, demre, dolmalık, kapya ve şili cinsi biber çeşitlerinden 90 bin ton rekolte elde ediliyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
Subaşı, Bursa, Yenişehir, Ekonomi

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