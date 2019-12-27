Haberler » Yaşam » Yenişehir sabah çorbasında buluştu - Haberler

Yenişehir sabah çorbasında buluştu

Bursa'nın en eski tarihi köylerinden birisi olan Yenişehir'e bağlı Barcın köyünde geleneksel olarak düzenlenen çorba ikramı Yenişehir protokolünü bir araya getirdi.

27.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:35 Yenişehir sabah çorbasında buluştu
'nın en eski tarihi köylerinden birisi olan 'e bağlı Barcın köyünde geleneksel olarak düzenlenen çorba ikramı Yenişehir protokolünü bir araya getirdi.

Cuma sabahları çorba ikramına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi parti başkanları, oda kooperatif başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, "Köyümüzün geleneksel olarak düzenlediği cuma sabahları çorba ikramına katılan herkese teşekkür ediyorum. Her cuma sabahı köyümüzde verilen çorba ikramları birlik beraberliğimizin bir göstergesi olup insanların hayır işlemesine vesile oluyor" diye konuştu. - BURSA

Süleyman Çelik, Yenişehir, Sabah, Bursa, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

19:02   Denizli'de öğrencilerden "Yeni yıla merhaba, sigaraya elveda" yürüyüşü - Haberler
18:59   Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 726 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
18:57   Rusya'nın sesten 27 kat hızlı hipersonik nükleer saldırı silahı hizmete girdi - Haberler
18:48   Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Haberler
18:46   Hırsızlık iddiasına adli kontrol - Haberler
15:50   Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
15:35   İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Haberler
15:26   Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı - Haberler
14:59   Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı - Haberler
27.12.2019 19:14:26