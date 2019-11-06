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Yenişehirlilerden başkant çıkarması

Bursa Yenişehir Çiçeközü köyü heyeti, TBMM'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ile bir araya geldi.

06.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:08 Yenişehirlilerden başkant çıkarması
Bursa Yenişehir Çiçeközü köyü heyeti, TBMM'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaret eden Yenişehir Çiçeközü köyü heyeti, mecliste milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Çiçeközü Köyü Derneği (YENÇİDER) Başkanı Fikret Kirişçi, Çiçeközü Muhtarı Nizamettin Filiz ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Büyük Millet meclisini ziyaret etti. Ziyarette Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, ile bir araya gelen Yenişehirli heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de hatıra fotoğraflı çektirdi.

Nizamettin Filiz, "Öncelikle Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'e köyüm adına teşekkür etmek istiyorum. Kendileri ve ekibi bizler ile yakinen ilgilendiler. Köyümüz ile ilgili talepleri vekilimize ilettik. Meclis ziyaretimizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la karşılaşmak, onunla hatıra fotoğrafı çektirmek bizleri daha mutlu etti" diye konuştu. - BURSA

Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Yenişehir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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