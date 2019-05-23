Yepyeni Konseptiyle Geri Döndü

Maceraperest, Tema Park misafirlerine ailece eğlence sunuyor.

İstanbul'un gözde alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi İsfanbul Tema Park, yediden yetmişe herkese hitap eden eğlence ünitelerine her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Eğlencenin başkenti İsfanbul Tema Park'ın en çok sevilen ve özlenen ünitesi Maceraperest yepyeni dekoru ve 'safari' teması ile maceraseverlerin hasretine son veriyor.

Ailece eğlence temasını vurgulayarak Family Coaster konsepti ile geri dönen Maceraperest ünitesi İsfanbul Tema Park'ın içinde yaklaşık 8 bin m2 alana kuruldu. 30 metre yüksekliğe çıkan ve 80 km hıza ulaşan Maceraperest, adrenalin tutkunlarına sınırsız ve güvenli eğlence vaat ediyor.

Sınırsız eğlenceyi güvenli üniteler ile sunan İsfanbul Tema Park'ın özlenen ünitesi Maceraperest, İsviçreli "Intamin" firması kalitesi ile hizmet veriyor. Uluslararası Eğlence Parkları Birliği IAAPA üyesi olan İsfanbul Tema Park'ta, üretimi, kurulumu, teknik bakımları ve tüm kontrolleri uluslararası güvenlik standartlarında İsviçreli 'Intamin' firması tarafından gerçekleştirilen Maceraperest ünitesi sınırsız eğlenceyi en güvenli şartlarda sunuyor.

Maceraperest Hazırlığı 123 Gün Sürdü

Macera tutkunlarının özlemle beklediği Maceraperest ünitesi 160 Ton Ağırlığındaki 58 adet ray ve 234 adet kolon kullanılarak hazırlandı. Ray ve Kolonlar on bin adet somun, sekiz bin adet pul ve altı bin adet cıvata ile birlikte birbirlerine ve zemine montajlanarak üç kilometre kabloluk enerji hattıyla buluşturuldu. Kaliteli malzeme ve güvenli koşullar gözetilerek özenle kurulumu yapılan Maceraperest ünitesinin sevenleriyle buluşması için 24.600 saat mesai yapıldı.

Kaynak: Bültenler