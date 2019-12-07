Haberler » 3. Sayfa » Yer altı çöp konteyneri için kazılmış kuyuya düştü - Haberler

Yer altı çöp konteyneri için kazılmış kuyuya düştü

Uşak'ta belediyede çalışan bir temizlik işçisi akşam saatlerinde çöp konteynerinde biriken çöpleri almak amacıyla çalışma yaparken, ayağının kayması sonucu daha önceden yer altı çöp konteyneri için kazılmış olan kuyuya düştü.

07.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:23Yer altı çöp konteyneri için kazılmış kuyuya düştü
'ta belediyede çalışan bir temizlik işçisi akşam saatlerinde çöp konteynerinde biriken çöpleri almak amacıyla çalışma yaparken, ayağının kayması sonucu daha önceden yer altı çöp konteyneri için kazılmış olan kuyuya düştü. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Kemalöz Mahallesi Desan Sitesi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede çalışan temizlik işçisi 35-40 yaşlarındaki L.K. ve çalışma arkadaşları akşam saatlerinde çöp konteynerinde biriken çöpleri almak için bölgeye gitti. L.K. burada çöpleri alacağı esnada ayağının kayması sonucu aynı noktada bulunan fakat henüz faaliyete geçirilmeyen, daha önceden yer altı çöp konteyneri konmak için kazılmış kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri L.K.'yı 2, 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan temizlik işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından belediye ekipleri bölgedeki kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle sararak tedbir aldı. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:47 CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına aday Melih Karaçam: "Kazanan CHP olacak" - Haberler
14:47 Seyir halindeki araç alev alev yandı - Haberler
14:47 Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı - Haberler
14:46 Eskişehir'de ilginç gasp olayı: 2 gözaltı - Haberler
14:46 Hafif ticari araçla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı - Haberler
14:40 Selahattin Demirtaş'la görüşen eşinden açıklama: Öfkeli ve üzgündü - Haberler
14:39 Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar - Haberler
14:08 Cem Uzan'ın 'En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer' paylaşımı sosyal medyada olay oldu - Haberler
13:52 Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba: İsmini duyunca dünyam yıkıldı - Haberler
13:41 Erdoğan'ın veto ettiği düzenleme için TBMM'de sahte oy kullanıldı - Haberler
7.12.2019 14:53:20