Yer Altındaki İmalathanelerde Kaçak Silah Üretmişler

Kaynak: AA

Artvin'de yasa dışı silah imalatı yapanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Borçka Cumhuriyet Savcılığınca, yasa dışı silah imalatı yaptığı ve bunları sattığı iddia edilen 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Karar doğrultusunda harekete geçen Artvin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Borçka ve Arhavi'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Yer altında imalathane yapmışlarEkiplerin incelemesi sonucu 2'si yer altında inşa edilmiş, diğeri de bir köy evinin bodrum bölümünde olan 3 yasa dışı silah imalathanesi tespit edildi.İmalathanelerde yapılan aramalarda, farklı çap ve markalarda 7 tabanca, 3 tüfek, bir kurusıkı tabanca, 50 av tüfeği fişeği, 35 tabanca fişeği, 9 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve şablon ele geçirildi.Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.