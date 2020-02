Yer, Arada ve Yersizlik ile 'Varmak Üzere' bir yolculuk

Erişilebilirlik ön planda tutularak internet bağlantısı olan tüm cihazlardan ulaşılabilen ve engelli bireylerin de rahatlıkla deneyimleyecekleri şekilde tasarlanan dijital sergi, var olmanın, bir yere ait olma ve/veya olamamanın farklı boyutlarına odaklanarak çağdaş insanın durumunu mercek altına alıyor.

Sanatı dijital ortama taşıyarak yeni bir deneyim yaşatmayı hedefleyen British Council, 'Duvarları Olmayan Müze' dijital sanat platformunun dördüncü sergisi 'Varmak Üzere'yi, 11 Şubat itibariyle sanatseverlerle buluşturdu. Bu sene ilk defa Türkiye dışından da küratörlerin seçildiği sergi, Gürcistan 'dan Teona Burkiashvili, Ukrayna 'dan Tatiana Kochubinska ve Türkiye'den Seyhan Musaoğlu'nun küratörlüğüyle hayata geçti. British Council Koleksiyonu'ndan birçok sanatçının yanı sıra Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna'dan seçilmiş eserlerle oluşturulan 'Varmak Üzere', fotoğraf, video, performans dokümantasyonu, resim ve yerleştirme gibi birçok farklı türde sanat eserini bir arada sunuyor. 'Herkes için sanat' prensibiyle yola çıkılan sergi, dünya genelinde internet bağlantısı olan tüm masaüstü ve mobil cihazlardan ulaşılabilen ve engelli bireylerin de rahatlıkla deneyimleyecekleri şekilde tasarlandı. Sergiye, http://exhibitions.britishcouncil.org web sitesinden ulaşmak mümkün.

Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna'dan küratörler ilk defa bir arada

'Duvarları Olmayan Müze'nin dört senedir yapılan sergilerinden farklı olarak ilk defa Türkiye dışında Gürcistan ve Ukrayna'dan da küratörlerin seçildiği ve ortak kürasyonla hayata geçen 'Varmak Üzere', insanın benliğine erişmeye ve/veya bir yurt edinmeye yönelik iç dünyasındaki çabasını ve sonucunda, kendine ait bir yer bulmaya dair bitmek bilmeyen arzusuna odaklanıyor. Varolmanın, ayrılığın ve yerinden edilmenin farklı boyutlarına odaklanarak çağdaş insanın durumuna ışık tutmaya çalışan sergi, toplumsal kısıtlamaların yanı sıra görünen ve görünmeyen sınırları mercek altına alan sanat eserlerini bir arada sunuyor. İzleyiciyi, kendi seyahat güncesini oluşturabileceği bir sergi deneyimine ve evrensel kimlik olgusunu tartışacağı bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Valery Lamakh'ın 'Sonsuz Döngü Çemberi'yle başlayan arayış

'Varmak Üzere', Valery Lamakh'ın felsefe denemelerini derlediği Book of Schemes (Şemalar Kitabı) isimli eserinin merkezindeki kavram olan Circle of Eternal Return (Sonsuz Döngü Çemberi) simgesi aracılığıyla, mekanın sembolik şekilde yorumlanmasıyla hayat buluyor. 'Yer', 'Arada' ve 'Yersizlik' olmak üzere dairesel bir yolculuğa çıkaran üç bölümden oluşan dijital sergide, British Council Koleksiyonu'na ek olarak Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna'dan (alfabetik sırayla) Öykü Aras, Terry Atkinson, Luna Ece Bal, Irakli Bugiani, Marc Chaimowicz, Bernard Cohen. Leman Sevda Darıcıoğlu, Suki Dhanda, Jimmie Durham, Tracey Emin, Yaroslav Futymskyi, Leyla Gediz and İnci Furni, Tamar Giorgadze, Uli Golub, Oleg Holosiy, Natela Grigalashvili, Richard Hamilton, Mona Hatoum, Rita Khachaturiani, Ansel Krut, Sasha Kurmaz, Langlands and Bell, Valery Lamakh, Richard Long, Gareth McConell, Paul Nash, Maia Naveriani, Cornelia Parker, Ceren Saner, Dmytro Starusiev. John Stezaker, Ayça Telgeren, Ali Emir Tapan, Anna Zvyagintseva gibi hem güncel hem de köklü sanatçıların 35 eserinden oluşan birçok farklı türde sanat eserleri yer alıyor.

Dijital sergi ile engeller ortadan kalkıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 2 milyonun üzerinde erkeğin ve 2.8 milyona yakın kadının, en az bir engeli bulunuyor. Bu rakam dünya nüfusunun yüzde 15'ini oluşturuyor.British Council tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise Türkiye genelinde internet kullanımı 16-24 yaş için yüzde 84, 25-34 için ise yüzde 79 olmasına rağmen, engelli bireylerin yüzde 27'sinin bugüne kadar hiç internet kullanmadığı görülüyor. British Council Sanat Koleksiyonunun yanı sıra Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna'dan sanatçıların eserlerini bir araya getiren 'Varmak Üzere', zaman kısıtlaması veya fiziksel erişim engeli olmadan ziyaretçilere serbestçe dolaşma ve keşfetme özgürlüğü tanıyor. Tüm eserler ve sanatçılar hakkında detaylı yazılı, görsel ve işitsel bilgilerin yer aldığı sergide, sesli betimleme, Türkçe ve uluslararası işaret dili anlatımı, kontrast ve metin kalınlaştırma özelliklerinin sunulmasının yanı sıra platform görme engellilerin kullandığı metin okuma programları ile de uyumlu çalışıyor.