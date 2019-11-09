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Yer fıstığı üreticisi rekolteden memnun

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yer fıstığı üreten çiftçiler rekolteden memnun.Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ürün çeşitliliğinin arttığını belirtti.

09.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:24Yer fıstığı üreticisi rekolteden memnun
'in ve İslahiye ilçelerinde yer fıstığı üreten çiftçiler rekolteden memnun.
Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ürün çeşitliliğinin arttığını belirtti.
Bu yılki yer fıstığı rekoltesinin çiftçiyi mutlu ettiğini aktaran Belpınar, "Nurdağı'nda 7 mahallemizde bin 608 dekarda, İslahiye'de ise bin 50 dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığı hasadında bu yıl dekar başına ortalama 550 kilogram ürün alındığını, çiftçinin rekolteden memnun." dedi.
Belpınar, çiftçinin ürününü rahatlıkla sattığını belirterek, üreticinin ürünün kilosunu 7 ila 8 lira arasında fiyatlarla sattığını kaydetti.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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