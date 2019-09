Yer kapma kavgaları yaşanıyor... metrobüste sabah- akşam zorlu yolculuk 2

Metrobüslerde zaman zaman yaşanan yer kapma tartışmaları nedeniyle yolcular arasında kavgalar çıkıyor.Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan metrobüste de önceki gün yaşanan yer kapma tartışmasınnın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşlar metrobüste kavgaların sık sık yaşandığını belirtiyor.Dün akşam da metrobüslerde iş çıkışı yoğunluk kameralara yansıdı. Metrobüslerin içinde adım atacak yer olmazken bir çok kişi sırt sırta yolculuk ediyor.Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - YER kapma kavgası nedeniyle bir kişinin bıçaklanması tekrar metrobüslerdeki yoğunluğu gündeme getirdi. İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. Her ne kadar ek seferler konulsa da vatandaşlar yoğunluktan dolayı zor anlar yaşıyor.YENİ öğretim yılının başlaması ile birlikte içinden çıkılmaz hale gelen İstanbul trafiğinde metrobüsler ulaşım için büyük ölçüde tercih edilirken, bu araçlara özellikle sabah ve akşam saatlerinde binmek, yolculuk etmek ve inebilmek adeta işkence haline geldi.Metrobüs hattının Avrupa yakasındaki son noktası olan Beylikdüzü çevresindeki Büyükçekmece, Esenyurt'dan sabah erken saatte yola düşenler gelenler adeta insan seli oluştururken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış tarifesine geçmesi ve seferleri arttırması da soruna çözüm getirmedi. Akşam saatlerinde Sögütlüçeşme'den Avcılar 'a kadar bir nebze rahat gelenler evlerine dönebilmek için Zincirlikuyu'dan gelen Beylikdüzü yönüne gidecek metrübüslere kalabalık nedeniyle adım atmak neredeyse mümkün olmuyor. Tıka basa dolu araçlara adımlarını atabilenler de yerlerinden kımıldayamaz hale geliyor. Son olarak iki gün önce Avcılar'da başlayan metrobüsteki yer kavgası Esenyurt'taki Saadetdere Mahallesi durağında bıçaklı kavgaya dönüşürken olayda 1 kişi yaralanmıştı. Metrobüsteki gerginlik, yer kavgaları ve çözüm yolları konusunda DHA muhabirinin sorularını yolculuk sırasında sorularını yanıtladı.'İNSANLAR MAYIN GİBİ GEZİYOR"Yolculardan biri, 'Avcılar hattında İnsan mecbur kalınca metrobüse binecek. Ben Ataşehir'den geliyorum. 2-3 saattir yoldayım. O kadar yoldan gelmek zor. Kavga bu durumda normaldir. Gençler artık yaşlılara yer vermiyor. Sabah , öğle, akşam kavga çıkıyor. İnsanlar zaten mayın gibi geziyor, patlayacak durumda şu an. Bunu metrobüs yerine metro yapsa daha güzel olacaktı. Ben yaşlı bir teyzeye yerimi verdim. O kalktı kızına yer verdi. Yer vermedin mi tepemize çıkıyorlar 'niye yer vermedin' diye. Bu kez tartışma çıkıyor. Adam kitap okuyor, 'Sen okumuyorsun, bile bile oturuyorsun' deniliyor. Artık patlama durumundayız. Nereye kadar gidecek bilemiyorum." dedi.METRO VE DENİZ ULAŞIMI ÖNERİSİBir başka yocu ise, 'Bu kavgaların, yer gerginliklerinin bitmesi için daha medeni ulaşım sisteminin Beylikdüzü tarafına kurulması lazım. Bu da; metro. Metrobüs insani taşıma aracı olmaktan çıktı. Bunu hesaplarken 400-500 bin kişi için hesaplanan sistem 1 milyondan fazla kişiyi taşıyor. Bu tür kavgaların önüne geçebilmek için daha medeni bir şekilde raylı sisteme dönülmesi şart. Son 3-4 yıldır çok fazla göç almaya İstanbul'un en kalabalık bölgesi haline gelmeye başladı. Bunu bir şekilde Ekrem (İmamoğlu) bey de dursun. İkincisi deniz yolu yapılırsa metrobüsün yolcu sayısını azaltacaktır. Avcılar-Büyükçekmece arasındaki hatta en azından Yenikapı'ya kadar deniz otobüsü motor seferleri konulsa metrobüs yükünün yarıya düşeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı'ARABAM VAR METROBÜSE BİNİYORUM"Bir yolcu da, 'Benim arabam var ama metrobüse biniyorum. Araba ile yürüme imkanım yok. Her an kaza yapma durumum var. Yanımda torunum var. Torunumla beraber gidiyorum. Başka çaresi olmadığı için insanlar buna biniyor. Belediyenin buna çözüm bulması gerek." diye konuştu.'MECBURUZ BİNMEYE"Başka bir yolcu ise, 'Metrobüste yolculuk sıkıntılı. Mecburuz metrobüs ile gelip gitmeye. Bazen klimalarda sıkıntı yaşanıyor. Ayakta gidip geliyoruz. Beylikdüzü'den Bakırköy'e gidip geliyorum. İşim rahat ama bu yolculuk beni yoruyor. Büyük bir sıkıntı. Buna nasıl çözüm nasıl bulunur" ifadesini kullandı