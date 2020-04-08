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Yer sofrasında online ders anlatıyor

IĞDIR'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, yer sofralarında kullanılan masayı sınıf tahtası olarak kullanarak öğrencilerine internet üzerinden ders anlatıyor.

08.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:20
Yer sofrasında online ders anlatıyor

IĞDIR'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, yer sofralarında kullanılan masayı sınıf tahtası olarak kullanarak öğrencilerine internet üzerinden ders anlatıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemi üzerinden ders gören öğrencilerine destek olmak isteyen Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, internette ders vermeye başladı. Yer sofralarında kullanılan ahşap masayı tahtaya çeviren Oğan, online verdiği eğitimde öğrencilerine başta matematik olmak üzere diğer derslerde işledikleri konuları anlatıyor.

Öğrencilerin EBA TV kanalıyla eğitimlerini sürdürdüklerini söyleyen Oğan, "Öğrencilerimiz hem oradan dersleri takip ediyorlar, hem de cep telefonu üzerinden toplu olarak bağlanarak ben onlara ders anlatıyorum. Öğrencilerim soruda sorarak anlamadıklarını öğrenmiş oluyorlar. Öğrencilerim ile 'evde kal' sürecinde EBA TV sürecinin dışında kalan süreçte telekonferans yöntemi ile bağlanıp ders işlemeye devam ediyoruz. Yeri geliyor yer masasını tahta olarak kullanıyoruz, yeri geliyor ailecek öğrencilerimi bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerine destek olmak için çalıştığını belirten Oğan, zaman zaman diğer öğretmenlerin de derse katıldığını ifade etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Melekli, Güncel
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