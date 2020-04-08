Yer sofrasında online ders anlatıyor

IĞDIR'ın Melekli Beldesi'ndeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, yer sofralarında kullanılan masayı tahta olarak kullanarak öğrencilerine internet üzerinden ders anlattı.

Koronavirüs salgını sebebiyle okulların tatil edilmesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemi üzerinden ders gören öğrencilerine destek olmak isteyen ehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, internet üzerinden ders vermeye başladı. Yer sofralarında kullanılan ahşap masayı tahtaya çeviren Oğan, internet üzerinden online olan öğrencilerine başta matematik olmak üzere diğer derslerde işledikleri konuları anlatıyor.

Öğrencilerin EBA TV kanalıyla eğitimlerini sürdürdüklerini söyleyen Oğan, "Öğrencilerimiz hem oradan dersleri takip ediyorlar hem de cep telefonu üzerinden toplu olarak bağlanarak ben onlara ders anlatıyorum. Öğrencilerim soruda sorarak anlamadıklarını öğrenmiş oluyorlar. Öğrencilerim ile 'evdekal' sürecinde eba tv sürencinin dışında kalan süreçte telekonferans yöntemi ile bağlanıp ders işlemeye devam ediyoruz.Yeri geliyor yer masasını tahta olarak kullanıyoruz, yeri geliyor ailecek öğrencilerimi bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerine destek olmak için çalıştığını belirten Oğan, zaman zaman diğer öğretmenlerin de derse katıldığını ifade etti.

Kaynak: DHA