Yeraltı Camii cuma namazı öncesi dezenfekte edildi
Cuma namazı öncesi Beyoğlu'nda bulunan Yeraltı Camii korana virüs karşı tedbir amaçlı dezenfekte dildi.
13.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:45
Cuma namazı öncesi Beyoğlu 'nda bulunan Yeraltı Camii korana virüs karşı tedbir amaçlı dezenfekte dildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Beyoğlu Yeraltı Camii Beyoğlu Belediyesine bağlı ekipler tarafından dezenfenkte edildi. Cuma namazı öncesi yapılan dezenfektan işlemini vatandaşlar da izledi. Cami ekipler tarafından köşe bucak dezenfekte edildi. Paniğe gerek yok diyen cami imamı Ümit Aydın, "İnsanlar zannediyor ki ilk defa yaşanıyor. İnsanlık alemi kurulduğundan bugüne kadar ve bundan sonrada kıyamet kopana kadar bu ve buna benzer hastalıklar virüsler olmaya devam edecek. Hastalık gelecekse bu hastalığı önlemek için ne yapmamız gerektiğine ait tedbirleri alıyoruz. Allah'ın (C.C) verdiği hastalık imtihanını da en hafif bir şekilde atlatacağız İnşaallah. İbadet için temizlik gerekiyor. Temizlik yalnızca suyla yapılan temizlik değil. Aynı zamanda gıdalarımızın da temiz olması lazım. Gıda temiz olmazsa vücutta mikrop meydana gelir. Paniğe hiç gerek yok" dedi. - İSTANBUL
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Beyoğlu Yeraltı Camii Beyoğlu Belediyesine bağlı ekipler tarafından dezenfenkte edildi. Cuma namazı öncesi yapılan dezenfektan işlemini vatandaşlar da izledi. Cami ekipler tarafından köşe bucak dezenfekte edildi. Paniğe gerek yok diyen cami imamı Ümit Aydın, "İnsanlar zannediyor ki ilk defa yaşanıyor. İnsanlık alemi kurulduğundan bugüne kadar ve bundan sonrada kıyamet kopana kadar bu ve buna benzer hastalıklar virüsler olmaya devam edecek. Hastalık gelecekse bu hastalığı önlemek için ne yapmamız gerektiğine ait tedbirleri alıyoruz. Allah'ın (C.C) verdiği hastalık imtihanını da en hafif bir şekilde atlatacağız İnşaallah. İbadet için temizlik gerekiyor. Temizlik yalnızca suyla yapılan temizlik değil. Aynı zamanda gıdalarımızın da temiz olması lazım. Gıda temiz olmazsa vücutta mikrop meydana gelir. Paniğe hiç gerek yok" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor