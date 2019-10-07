Haberler » Güncel » Haber

Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çoban, hayvan otlatırken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

07.10.2019 19:12Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çoban, hayvan otlatırken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan 8 Mart Mahallesi'nde hayvan otlatan çoban Selahattin Bayhan (56), yerde bulduğu henüz niteliği belirlenemeyen cismi incelemeye başladı.
Elinde incelediği cismin patlaması sonucu ağır yaralanan Bayhan, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çoban Bayhan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, alanda inceleme yaptı.

Nusaybin, 8 Mart, Suriye, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:05 İran'dan Suriye açıklaması: "Yardım etmeye hazırız"
00:04 Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata...
00:03 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ekim 2019
00:00 Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor
00:00 Afganlı genç, eniştesini bıçakladı
23:58 İsrailli siyasetçiler YPG/PKK'ya sahip çıktı