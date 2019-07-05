05.07.2019 10:02
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yerde bulduğu cismi kurcalayan 13 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yerde bulduğu cismi kurcalayan 13 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki İsmail K., hayvan otlattığı sırada yerde bir cisim buldu. Küçük çoban, eline alıp oynadığı cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlayan cismin belirlenmesi amacıyla olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme başlattı. - SİİRT Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı
Kaynak: İHA
Akmeşe, Siirt, Eruh, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:19   İzmir'de feci kaza: 2 ölü
11:18   Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
11:17   Tokat'ta takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
11:16   Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam öldü
11:16   Otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti
11:15   ABD'li kömür kralı helikopter kazasında öldü
11:13   Sarar çiftini soyan 6 zanlı adliyeye sevk edildi