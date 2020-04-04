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Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak'ın cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.

04.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:58
Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak'ın cenazesi Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.
Lice'nin Serince Mahallesi'nde 31 Mart'ta hayvan otlatırken yerde gördüğü, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yıldırak'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Taşlıçay köyüne getirilen Yıldırak'ın cenazesi köy mezarlığında gözyaşları arasında dualarla defnedildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 31 Mart'ta 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak'ın hayvan otlatırken yerde gördüğü cismi kurcalaması sonucu patlama meydana gelmiş, ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirmişti.
Yıldırak ailesinin Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 ay önce hayvan otlatmak için Diyarbakır'a geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Karlıova, Bingöl, Lice, Güncel
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