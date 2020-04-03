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Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yerde bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak, 4 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.

03.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:14
Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde yerde bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak, 4 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.
Serince Mahallesi'nde 31 Mart'ta hayvan otlatırken yerde gördüğü ve PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralan Yıldırak, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yusuf Yıldırak'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Taşlıçay köyünde toprağa verilecek.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 31 Mart'ta 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak'ın hayvan otlatırken yerde gördüğü cismi kurcalaması sonucu patlama meydana gelmiş, ağır yaralanan çocuk Lice Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından DÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.
Yıldırak ailesinin Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 ay önce hayvan otlatmak için kente geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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