Yerde Buldukları Cüzdanı Alıp Kaçtılar

Nizip
'te Mustafa Ulukuş'un evinin çıkışında otomobiline bindiği sırada düşürdüğü cüzdanını kimliği belirsiz kişilerin bulup, alarak uzaklaşması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre Hafızpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alışveriş merkezinden aldığı eşyaları eve bıraktıktan sonra otomobiliyle evinin önünden ayrılan Mustafa Ulukuş, cüzdan şeklindeki telefon kılıfını düşürdü.
Bu sırada karşıdan gelen ve üzerinde biri çocuk yaşta iki kişinin bulunduğu motosikletli yerde fark ettiği cüzdanı alarak cebine koyup, uzaklaştı. O anlar evinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kısa süre sonra cüzdanı düşürdüğünü fark eden Mustafa Ulukuş, içerisinde telefon, 700 Türk lirası, 300 avro, kimlik, ehliyet ve kartların da bulunduğu cüzdanını bulamadı.
Evdeki kamera görüntülerini inceleyen Mustafa Ulukuş, içerisinde para, kimlik ve kartların bulunduğu cüzdan şeklindeki kılıfın motosikletli iki kişi tarafından alındığını tespit ederek kişilerden şikayetçi oldu.
Gazetecilere açıklama yapan Ulukuş, telefon kılıfında bir miktar para, kimlik, ehliyet ve kredi kartlarının olduğunu söyledi.
Nizip
Kaynak: AA