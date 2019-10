Yerden metrelerce yüksekte, sıcak hava balonunda nikah töreni

Yerden metrelerce yüksekte, sıcak hava balonunda nikah töreniBaşkan Örki, beyaz cennette yerden bin 600 metre yüksekte çiftin nikahını kıydı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gökyüzünde evlenen çift en büyük dileklerini yerine getirdiDENİZLİ - Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yerden yaklaşık bin 600 metre yüksekte Pamukkale travertenlerinin üstünde bir çiftin nikahını kıydı. Gökyüzünde yapılan nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu. Çiçeği burnunda çift, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gökyüzünde nikahlarının kıyılması dileklerinin gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Balon turizmi konusunda önemli çalışmalar yapılan Pamukkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahında ilginç bir nikah kıyıldı. Başkan Örki, yerden bin 600 metre yüksekte Ecem Şare ve Gökhan Ekbiç çiftinin evlilik akdini gerçekleştirdi. UNESCO Miras Listesi'nin en önemli markası olan Pamukkale renkli bir nikah törenine sahne oldu. En büyük hayalleri Pamukkale semalarında balonda evlenmek olan Ecem Şare ve Gökhan Ekbiç çiftinin bu isteklerini Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kırmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı günün ilk ışıklarında Beyaz Cennet Pamukkale'nin yanı başındaki balon kalkış alanında genç çift ve Başkan Örki balona binerek yerden bin 600 metre yükseğe çıktı. Genç çiftin heyecanı gözlerinden okunurken, Başkan Örki'nin gerçekleştirdiği nikah akdinde, Başkan Yardımcılarından Ayhan Soyfidan ve Gamze Sevgi'de nikah şahidi olarak yer aldı. Başkan Örki sıradışı törenin ardından genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi ve nikah cüzdanını gelin Ecem Şare'ye takdim etti. Balona ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle balona dev bir Türk bayrağı asıldı."Dünya'nın dört bir tarafından gelen bütün misafirlerimiz yaşasın, görsün"Nikah töreni Örki, evlilik hayatlarına kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diledi. Herkesi balon turlarına davet eden Başkan Örki, "Yerden bin metreden fazla yükseklikteydik, arkamızda UNESCO'nun koruma listesine aldığı, dünya mirası Pamukkalemizin travertenleri var. Yine Pamukkalemiz'e gelmiş olan misafirlerimiz var. Bugün bizim için gerçekten çok daha farklı anlamlara sahip bir gün. Çünkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. İstiyoruz ki bütün bu güzellikleri Dünya'nın dört bir tarafından gelen bütün misafirlerimiz yaşasın, görsün. Pamukkalemiz, Denizlimiz Dünya'da çok daha fazla konuşulur bir ilçe ve il haline dönüşsün. Gayretimiz hep bu noktadadır. İnşallah çiftlerimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Onlar sayesinde bizde böyle güzelliklere şahitlik yapmış olduk. Herkesi ama herkesi mutlu anlarını, güzel anlarını daha da mutlu yapmak istiyorlarsa bu balon turlarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi."Hayallerimizi gerçekleştirdiniz"Nikahlarını Pamukkale'de balonda kıyma hayalleri olduğunu ve bunun Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin destekleriyle gerçekleştiğini ifade eden gelin Ecem Şare,"Hayallerimizi gerçekleştirdiniz. Cumhuriyet Bayramı'nda özellikle Pamukkale'de ve balonda bunu gerçekleştirmek istedik. Başkanımız da bizi kırmadı. Her şey için çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.Gökyüzünde gerçekleşen nikah törenine katılan Başkan Örki'ye ve beraberindekilere teşekkür eden damat Gökhan Ekbiç ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çifte bayram yaşadıklarını belirterek, "Şu an çok heyecanlıyız. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama çok mutluyuz. Gökyüzünde bize eşlik edip nikahımızı kıydığınız için çok teşekkür ederiz. Çifte bayram oldu bizim için" diye konuştu.