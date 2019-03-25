25 Mart 2019, 11:41
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Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı

Samsun'da alışveriş için gittiği marketin içinde yere düşürülen 100 lirayı gizlice alıp cebine koyan vatandaş, güvenlik kameralarından tespit edildikten sonra gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi markette yere düşürülen 100 lira parayı gizlice alıp cebine koyup evine gidince polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Ünal T. (30), alışveriş için gittiği marketin içinde cebinde 100 lira parayı yere düşürdü. Bu sırada Ünal T.'nin arkasından gelen Y.K. (45) yerde gördüğü parayı ayağı ile gizleyip daha sonra yerden alıp cebine koyarak marketten ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntüsünde bir kişinin parayı alıp cebine koyduğu tespit edilince olay polise haber verildi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkarak yaptıkları çalışmalarda Y.K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Atakum, Polis, Samsun, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (54)
RIDO: yav bulunan parayı ne yapıcaksın. git yetkililere teslim et te onlar yesin. öyle mi.
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MAĞDUR VATANDAŞ: Camiye verecektim ben onu, hem ibadetin gizlisi makbuldur ki gizlice aldım
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ODUN: bir kere de ben laleli tramvay durağında 50 tl bulmuştum aldım direk cebe attım
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VATANDAŞ...: KADİR TOPBAŞ BELEDİYE BAŞKANIYKEN 2008 DE HOLANDADAN ALINAN METROBÜSLER GARAJDA ÇÜRÜYOR DEVLETİ 50 MİLYON EUROYA ZARARA SOKANLARI NİYE YAKALAMIYORSUNUZDA GARİP VATANDAŞI 100 TL İÇİN YAKALIYORSUNUZ YERDE BULDU DİYEEEEE. . . . .
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