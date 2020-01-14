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Yere düşen cüzdanı almak için 40 takla atan hırsızlar, kameraya yakalandı

Sultanbeyli'de bir İddaa bayiinde yere düşen cüzdanı almak için büyük çaba sarf eden hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

14.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:39

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe

'de bir İddaa bayiinde vatandaşlardan birinin düşürdüğü cüzdanı gözlerine kestiren iki kişi, filmlere taş çıkartacak bir hırsızlık olayına imza attı.

TEK BAŞINA BECEREMEDİ, ARKADAŞINI ÇAĞIRDI

Sultanbeyli'nin Mehmet Akif mahallesinde bir İddaa bayiinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. İddaa bayiinde müşterilerden birinin düşürdüğü tahmin edilen cüzdanı gören genç şahıs, cüzdanı tekmeleyerek göz önünden uzaklaştırdı. Cüzdanı almadan önce güvenlik kamerasını fark eden zanlı, kamera açısını kapatması için arkadaşından yardım istedi. Kamera açısını kapatan hırsızlık zanlıları, cüzdanı yerden alıp biraz daha oyalandıktan sonra İddaa bayiini terk etti. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"YAKALANMALARINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan işletme sahibi, "Görüntülerdeki cüzdanı alan kişileri tanımıyorum. Daha önce hiç burada görmemiştim. Konu emniyete intikal etti. Yakında zamanda yakalanmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yere düşen cüzdanı almak için 40 takla atan hırsızlar, kameraya yakalandı

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel


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