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Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında

Denizli'de içerisinde bin 400 TL bulunan ve yere düşürülen cüzdanını çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

17.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:05Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında
'de içerisinde bin 400 TL bulunan ve yere düşürülen cüzdanını çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yere düşen cüzdanı çalınan kadın ise şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde önceki gün yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Ayşe Su Yıldız isimli kadın içerisinde bin 400 lira bulunan cüzdanını arkadaşını hastanede ziyarete giderken düşürdü. Yıldız'dan yaklaşık 15 dakika sonra gelen bir şahıs yerdeki cüzdanı fark etti. Ardından cüzdana önce tekme atan adam daha sonra cüzdanı alarak cebine koydu ve yoluna devam etti.

Daha sonra cüzdanının olmadığını fark eden Yıldız ise araçtan indiği yere giderek cüzdanına baktı. Daha sonra çevredeki güvenlik kameralarına bakınca cüzdanının yere düştüğünü ve çalındığını fark etti. Yıldız ardından karakola giderek olayla ilgili şikayetçi oldu. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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