22.06.2019 21:06
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Yere düşen elektrik kablosu panik yaşattı

Yere düşen elektrik kablosu panik yaşattı Yere düşen kablodan çıkan kıvılcımlar panik yaşattı Mahalleli yere düşen kabloya müdahalede geç kalan ekiplere tepki gösterdiHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, enerji yüklü olan kablo yere düştü.

Yere düşen elektrik kablosu panik yaşattı
Yere düşen kablodan çıkan kıvılcımlar panik yaşattı
Mahalleli yere düşen kabloya müdahalede geç kalan ekiplere tepki gösterdi
HATAY - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde, enerji yüklü olan kablo yere düştü. Kıvılcımların çıktığı kabloya ekipler geç müdahalede bulununca mahalleli tepki gösterdi.
Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğindeki kablo henüz bilinmeyen nedeniyle koparak yere düştü. Enerji yüklü olan kablodan çıkan kıvılcımlar mahallede panik yaşattı. Kıvılcımlar sonrası çıkan ufak çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Olay yerine geç kalan elektrik arıza ekipleri ise mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın üzerinden 1 saat geçtiğini ifade ederek tepki gösteren mahalleliyi bazı vatandaşlar ve jandarma ekipleri sakinleşti.
Yere düşen kabloya müdahale eden elektrik arıza ekipleri, kabloyu geri yerine bağlayarak, direğe enerji verdi.Yere düşen elektrik kablosu panik yaşattı
Kaynak: İHA
Hatay , Samandağ , 3. Sayfa

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