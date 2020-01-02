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Yere düşen yaşlı adam kanlar içinde kaldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı adam yolda yürürken dengesini kaybetmesi sonucu parke taşlarının üzerine düşerek yaralandı.

02.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:24 Yere düşen yaşlı adam kanlar içinde kaldı
'ın ilçesinde yaşlı adam yolda yürürken dengesini kaybetmesi sonucu parke taşlarının üzerine düşerek yaralandı.

Camiatik Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde yürüyen yaşlı adam, bir anda dengesini kaybetti. Yola döşeli kaldırım parke taşlarının üzerine yüz üstü düşen adam yaralandı. Yaşlı adamın yaralandığını gören bir İlçe Tarım görevlisi, o an duyarsız kalmayarak, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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