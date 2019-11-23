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Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı

Ankara'da kaldırımda yürüdüğü sırada yere düşen yaşlı adamın cebinden 600 lirasını çalan şahıs, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakayı ele verdi.

23.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:17

Başkentte kaldırımda yürüdüğü sırada başı dönerek yere düşen yaşlı adamın 600 lirasını çalan şahıs, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği tarafından yakalandı. Zanlı Cem Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINDA FARK EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Ulus Meydanı'nda meydana gelen yankesicilik suçunu araştırmak üzere detaylı çalışma başlattı. Kaldırımda yürüdüğü esnada başı dönen ve yere düşen yaşlı amca bir vicdansızın hedefi oldu. Yere düşen amcaya önce iyi niyetli vatandaşlar yardım etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde farklı açılardan izlediğinde, yaşlı vatandaşın yere düştüğü anda, başında şapkasıyla yolun karşısından yaşlı amcayı görerek yardım etmek amacıyla yanına gelen Cem Ş. isimli şahıs yaşlı amcanın cebinden parayı çaldı.

"GEL SANA YARDIM EDEYİM"

Yaşlı amca yere düştüğü sırada vatandaşlar tarafından ayağa kaldırılırken Cem Ş. ise yaşlı amcayı tek başına kaldığı ana kadar takip etti. Sonra amcayı yolun sağ tarafına döndüğü anda kıstırıp yaşlı adama, "Gel sana yardım edeyim. Üstün başın toz içinde, sileyim" dedi. Üstüne silme bahanesiyle amcanın tüm aylık geçimi olan cebindeki 600 TL'yi alan zanlı amcaya "geçmiş olsun" diyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yerinden ayrılırken de amcadan almış olduğu parayı sayarak yoluna devam etti.

"1 AY NE YEYİP NE İÇECEĞİM"

Cem Ş.'nin birçok sayıda yankesicilikten kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yaşlı amca ise ifadesinde "O benim tüm aylık geçimimi sağlayan paraydı. 1 ay ne yeyip ne içeceğim ben şimdi" dedi.

POS BIYIĞI ELE VERDİ

Yankesicilikle mücadele ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda şüpheli şahısı pos bıyığından tanıyarak tespit etti. Yakalanan yankesici Cem Ş. ise ifadesinde pişkince "Ben amcaya yardım ettim iyilik yaptık karşılığı bu muydu" diyerek kendini savundu. Cem Ş., çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
KUZEYİN UŞAĞI:GETİRİN BU DENSİZİ. MAHLUKATI. . . BİZİM KÖYDEKİ TELEFERİĞE AYAKLARINDAN ASALIM. . DERE BOYUNCA İNSİN. . ÇIKSIN. . Kİ. . KANI ÇEKİLSİN KANSIZIN. . . POS BIYIĞINA TÜKÜRECİSE. .
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HIRSIZLIK KUL HAKKIDIR.........:KUZEYİN UŞAĞI RUMUZLU KARDEŞİM ÖFKEYLE OTURAN ZARARLA KALKAR. ALTTA RESULÜMÜZÜN HADİSİNİ İYİ OKU, HIRSIZ KUL HAKKI İŞLEDİ DİYE SENDE ONA ZARAR VEREREK KUL HAKKIYLA KARŞILIK VERME, UNUTMA Kİ ZERRE İYİLİK VE KÖTÜLÜK AHİRETTE KARŞILIĞINI GÖRECEK , İMTİHAN DÜNYASINDA MÜMİN SABIRLI OLMALIDIR. ÖFKE ŞEYTANA KOZ VERMEKTİR. . . . . . . . .
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HIRSIZLIK KUL HAKKIDIR...........:HADİS-İ ŞERİF. . . . . . . . . . . - AHİRETTE SIRAT KÖPRÜSÜNDE HER MÜSLÜMANA YEDİ SUAL SORULACAKTIR. BİRİNCİ SUAL İMANDAN SORULACAK, İKİNCİSİ NAMAZDAN, ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇTAN, DÖRDÜNCÜSÜ HACDAN, BEŞİNCİSİ ZEKATTAN, ALTINCISI GUSÜLDEN SORULACAKTIR. YEDİNCİ SUALE GELİNCE PEYGAMBERLER MASUM OLDUKLARI HALDE , BU SUALDEN KORKARLAR. O DA KUL HAKKIDIR. . . . . . . . -HADİS-İ ŞERİF. . . . . .
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