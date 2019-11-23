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Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan vicdansız yakalandı

- Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan vicdansız yakalandıANKARA - Başkentte kaldırımda yürüdüğü sırada başı dönerek yere düşen yaşlı adamın 600 lirasını çalan vicdansız Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği tarafından yakalandı.

23.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:10
- Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan vicdansız yakalandı
ANKARA - Başkentte kaldırımda yürüdüğü sırada başı dönerek yere düşen yaşlı adamın 600 lirasını çalan vicdansız Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği tarafından yakalandı. Zanlı Cem Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Ulus Meydanda meydana gelen yankesicilik suçunu araştırmak üzere detaylı çalışma başlattı. Kaldırımda yürüdüğü esnada başı dönen ve yere düşen yaşlı amca bir vicdansızın hedefi oldu. Yere düşen amcaya önce iyi niyetli vatandaşlar yardim etti.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde farklı açılardan izlediğinde, yaşlı vatandaşın yere düştüğü anda, başında şapkasıyla yolun karşısından yaşlı amcayı görerek yardım etmek amacıyla yanına gelen Cem Ş. isimli vicdansız yaşlı amcanın cebinden parayı çaldı.
Yaşlı amca yere düştüğü esnada önce iyi niyetli vatandaşlar tarafından ayağa kaldırıldı. Cem Ş. ise yaşlı amcayı tek başına kaldığı ana kadar takip etti.
Sonra amcayı yolun sağ tarafına döndüğü anda kıstırıp yaşlı adama, "Gel sana yardım edeyim üstün başın toz içinde üstüne sileyim" dedi. Üstüne silme bahanesiyle amcanın tüm aylık geçimi olan cebindeki 600 TL yi aldı ve amcaya "geçmiş olsun" diyerek dalga geçip gönderdi. Olay yerinden ayrılırken de amcadan almış olduğu parayı sayarak yoluna devam etti
Cem Ş.'nin birçok sayıda yankesiciliktkaydı olduğu ortaya çıktı.
Yaşlı amca ise ifadesinde "O benim tüm aylık geçimimi sağlayan paraydı 1 ay ne yiyip ne içeceğim ben şimdi" diyerek vicdanları sızlattı.
Pos bıyığı ele verdi
Yankesicilikle mücadele ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda şüpheli şahısı pos bıyığından tanıyarak tespit etti. Yakalanan yankesici Cem Ş. ise ifadesinde pişkince "Ben amcaya yardım ettim iyilik yaptık karşılığı bumuydu" diyerek kendini savundu. Cem Ş. Çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan vicdansız yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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