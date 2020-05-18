Yere düşün cüzdanı motosikletli grup böyle çaldı

Denizli'de bir şahıs, alışveriş yapmak için gittiği marketten çıkarak evine gideceği sırada yere düşürdüğü cüzdanı o sırada yoldan geçen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu motosikletli bir grup tarafından çalındı.

Yere düşün cüzdanı motosikletli grup böyle çaldı
18.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:10
Denizli'de bir şahıs, alışveriş yapmak için gittiği marketten çıkarak evine gideceği sırada yere düşürdüğü cüzdanı o sırada yoldan geçen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu motosikletli bir grup tarafından çalındı. Şahıs güvenlik kameralarını inceleyerek içerisinde bin 200 TL bulunan cüzdanını çalanları tespit ederek polise şikayetçi oldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şen Tuğrul Turhan isimli adam alışveriş yapmak için bir markete gitti. Ürünlerini aldıktan sonra evine gitmek için marketten çıkan Turhan yolda karşıdan karşıya geçtiği sırada cebinde bulunan cüzdanı düşürdü. Evine giden Turhan, cüzdanının olmadığını fark etmesi üzerine gittiği güzergahta düşürdüğü cüzdanını aramaya başladı. Sonrasında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Turhan, cüzdanını düşürdükten birkaç dakika sonra yoldan geçen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir motosikletli grup tarafından çalındığını gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda sepetli motosikletle yoldan geçen şahıslardan motosikleti kullanan erkek şahsın cüzdanı görüp araçtan indiği daha sonra cebine koyarak yoluna devam ettiği görülüyor.

"Eve vardığımda fark ettim cüzdanınım düştüğünü"

Kameraları inceldikten sonra olayı gören ve polise şikayetçi olan Turhan, cüzdanında yaklaşık bin 200 TL olduğunu kaydetti. Turhan, "Alışveriş yapmak için markete gitmiştim. Çıktığımda karşıdan karşıya koşarak geçerken şortumun cebinden düşmüş cüzdan. Eve vardığımda fark ettim cüzdanınım düştüğünü. Cüzdanı düşürmemle geri gelmem yaklaşık 2-3 dakika. Cüzdanımda kartlarım vardı. Kimlik, ehliyetim vardı ve yaklaşık bin 200 TL nakit param vardı" dedi.

Olayın ardından polis soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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