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Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler

BİNGÖL'de epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığılan Ramazan Dendeş'i (55) görenler, koronavirüs şüphesiyle müdahale etmeyerek sağlık görevlilerine haber verdi.

24.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:17
Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler

BİNGÖL'de epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığılan Ramazan Dendeş'i (55) görenler, koronavirüs şüphesiyle müdahale etmeyerek sağlık görevlilerine haber verdi.

Olay, sabah saatlerinde Genç Caddesi'nde meydana geldi. Dörtyol Parkı önünde yürürken fenalaşan epilepsi hastası Ramazan Dendeş, epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldı. Dendeş'in yere yığılışını fark eden çevredekiler, koronavirüs şüphesiyle yardım etmedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Denteş'in epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldığını belirledi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denteş, ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Denteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sabah, Genç, Güncel

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