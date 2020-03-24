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Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi

Bingöl'de epilepsi krizi geçirerek yere yığılan bir vatandaşa, çevredekiler koronavirüs şüphesi sebebiyle müdahale etmedi. Çevredekilerin izleyerek kamera kaydına aldığı fenalaşan kişiye, ancak sağlık ekipleri bölgeye geldikten sonra yardım edildi. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu açıklandı.

24.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:11

Bingöl 'de bir caddede yürürken fenalaşan epilepsi hastası, yere yığıldığı sırada kimse yardımcı olmadı. Çevredeki insanların koronavirüs şüphesi sebebiyle korku içindeki bekleyişi, sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesiyle son buldu. Vatandaşların cep telefonuyla kameraya aldığı şahıs hastaneye gönderildi, sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.

FENALAŞAN VATANDAŞI KAMERAYA KAYDETTİLER

Kent merkezinde Genç Caddesi'nde yaşanan olayda epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D, nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de de her geçen biraz daha yayılan koronavirüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanın durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

''KORONAVİRÜS KORKUSUNDAN YANAŞAMADIK''

Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, "Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112'yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var." dedi.

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Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi

Kaynak: İHA

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Bingöl'De epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Etiketler : Bingöl, Genç, 3. Sayfa, Güncel

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Yorumlar (14)
MAHMUT YILDIRIM:en doğrusunu yapmışlar sağlık ekibinin müdahalesi daha doğru olmuş
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ASLI:EN DOĞRUSUNU YAPMIŞLAR VİRÜS TEHLİKESİ VARKEN YAKLAŞILMAZ KİMSE CANINI SOKAKTA BULMADI. TABİ GENÇ VE GÜZEL BİR KIZ OLSAYDI ELİNİ TUTAN ÇOK OLURDU O BAŞKA.
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AYNI HABERİ...:Şimdi birileri yardım etse aynı haberi bu seferde ''KORONA VİRÜSÜ HİÇ TAKMADILAR YARDIM ETTİLER ÇOK YANLIŞ YAPTILAR'' diye haber yapacaklardı. . yardım etmiyorsun bu seferde '' Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi'' insanlık ölmüş diye haber yapıyorlar. . . .
Cevap Yaz 0 6
DUYARLI OLALIM:Özellikle salgının hızla yayıldığı şu günlerde epilepsi hastası vatandaşımızın ve sokaktaki diğer vatandaşların orada olması baştan yanlış. Evde kalmaya özen göstermeli ve hastalık riskinden hem kendimiz hem de ailemiz için uzak durmalıyız. Sokakta başımıza gelen herhangi bir durumda yardım almak kolay olmayacaktır. Haklı olarak insanlarda hastalık korkusu var. Sokaktan uzak kalmakta fayda var. Acil ihtiyaçlar haricinde ecde kal güzel ülkem
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İZGİ:Epilepsi krizi geçiren bir kişiye müdehale edilmez sadece vücudunu bir yere çarpmasın diye etrafı güvenliğe alınır.
Cevap Yaz 0 5
RRR:emin ol bildikleri için müdahale etmemişlerdir !!!
1 0
HELP YOU:Habere bak çay demle sanki bunu yazan dinkoff gorse yardim ederdi
Cevap Yaz 2 7
....:virüsden korkuyorsan dışarıda ne işin var
Cevap Yaz 1 7
ERDİ:Herkeste bi kamera merakı. Kameraya çekmekten ambulansı bile aramıyolar. Nasılsa başkası aramıştır düşüncesi yanlış.
Cevap Yaz 1 6
ŞEHMUZ:Yaptığınız haberler aptalca ve kalitesiz. Insanlik oldu diye haber yapmissiniz. Adama müdahale edilmemesi yaklasilmamasi doğru. Virüslü olabilirdi. Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenmeli böyle durumlarda. Zaten yapacak bişeyleri yok o insanlarin
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