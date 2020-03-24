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Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse müdahale edemedi

Ordu'da baygınlık geçirerek yere yığılan şahsa, korona virüsü endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

24.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:12
Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse müdahale edemedi
Ordu 'da baygınlık geçirerek yere yığılan şahsa, korona virüsü endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aniden fenalaşan ve yere yığılan ismi henüz öğrenilemeyen şahsı gören vatandaşlar, Türkiye'de de her geçen gün biraz daha yayılan korona virüsü endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşlar, virüs şüphesiyle yerde yatan şahsın yanına yaklaşamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede tedbir amaçlı güvenlik önlemi alarak, 112 acil servis ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede gelen 112 ekipleri, yerde yatan şahsın ilk olarak ateşini ölçtü. Sağlık ekipleri gerekli tedbirleri alarak şahsı hastaneye götürdü.

Fenalık geçiren şahsın alkollü olduğu iddia edilirken vatandaşlar, bu tür olaylarda yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Altınordu, Şarkiye, Polis, Ordu, Güncel

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