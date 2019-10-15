Yerel afet gönüllüleri eğitimi Beylikdüzü'nde yapıldı

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, toplumdaki afet bilincini yükseltmenin en az kentsel dönüşüm kadar önem taşıdığına dikkat çekerek "Belediyemiz ve Kaymakamlığımız işbirliğinde düzenlenen Yerel Afet Gönüllüleri eğitim programı sayesinde, Beylikdüzü halkının depreme karşı daha da güçleneceğini umuyorum." dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşlara yönelik olarak düzenlediği afetle ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı'nın işbirliği ile gerçekleşen Beylikdüzü Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi'nde 'afetin tanımı, risklerin belirlenmesi, depreme hazırlık, depremin risklerinin azaltılabilmesi için neler yapılabileceği, yapısal tehlikelerin neler olduğu, evlerde alınacak önlemler, buluşma noktaları, ilk yardım eğitimi almanın önemi ve özel gereksinimli bireylere yönelik afet eğitimleri' gibi konularda vatandaşlara,ayrıntılı bilgi verildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.8'lik deprem ve artçılarıyla yeniden İstanbul'un ve Türkiye'nin gündemine gelen afet öncesi, anı ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dair bilgilerin aktarıldığı, Beylikdüzü ilçe protokolünün, muhtarların ve vatandaşların katılımıyla ilki Aşık Veysel Sahnesi'nde gerçekleşen Beylikdüzü Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimleri, Ekim ayı boyunca haftada dört gün olarak gerçekleşecek. Vatandaşlar, yapılacak olan eğitimlerin tarih, yer ve saatlerini Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından öğrenebilecek.

Çalık: Birlikte Beylikdüzü'nü Afete Dayanıklı Bir Kent Haline Getirelim

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8'lik depremin, depreme hazırlık konusunda kaybedilecek zamanın olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Doğal afetlerin zamanını bilemeyiz ama afetler olduğunda onları nasıl karşılayacağımızı tasarlayabiliriz. Hiç vakit kaybetmeden binalarımızı depreme hazırlıklı hale getirmek ve bu alandaki toplumsal bilinci geliştirerek taze tutmak zorundayız. Beylikdüzü Belediyesi olarak biz, öncelikle afetlere karşı direncimizi her alanda artırmak için çalışıyoruz." dedi. Konuşmasında, vatandaşlarda afet ve deprem bilincinin oluşturulmasının çok önemli olduğuna da dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Afetlerin yarattığı yıkımın boyutlarını belirleyen, sadece plansız kentleşme, riskli yapılaşma ve yaptırımsız denetim değil. Eğitimsiz kitleler de kentleri afetler karşısında kırılgan hale getiriyor. Kentimizi afetlere hazırlarken, Belediyemiz ve Kaymakamlılığımızla ortak çalışacak gönüllülere ihtiyacımız var. İstiyoruz ki Beylikdüzü Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi'ne katılan vatandaşlarımız, Beylikdüzü'nün Yerel Afet Gönüllüleri olsun ve hep birlikte Beylikdüzü'nü afete dayanıklı bir kent haline getirelim." şeklinde konuştu.

Acar: Paniğe Kapılmadan Bilinçli Hareket Edilmeli

Beylikdüzü Belediyesi Afet Yönetim ve Koordinasyon Büro Sorumlusu Murat Acar, eğitimde yaptığı sunumda, afet anında panikle değil, biliçli hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.Konuşmasında depreme hazırlıklı olmanın önemine de vurgu yapan Murat Acar, "Önceden düşünmediğimiz hiçbir şeyi deprem anında yapamayız. Bu yüzden afet öncesi hazırlıklarımızı çok iyi yapmalı; riskleri belirleyip riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmalıyız. Panik yapmak en kötü şey… Panik olmamak için tatbik yapın. Tatbik etmezsek unuturuz."diye konuştu. Acar, Beylikdüzü Belediyesi'nin afet yönetimi kapsamında yaptığı çalışmaları da katılımcılara aktardı.

Kuyumcu: Tedbir Almazsak Deprem Anında Çözüm Sağlayamayız

Beylikdüzü Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi'ndeki sunumunda, kent planlamasının özel gereksinimli bireylere yönelik olarak yapılmamasının olası bir afet anında özel gereksinimli bireylerin afet toplanma alanlarına ulaşmasını daha da zorlaştıracağına dikkat çeken Engelsiz