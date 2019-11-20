Haberler » Güncel » Yerel basın eğitim programı - Haber

Yerel basın eğitim programı

Muğla'da Ankara Gazeteciler Cemiyetince Avrupa Birliğinin desteği ile yürütülen "Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Programı" kapsamında yerel basına yönelik eğitim gerçekleştirildi.

20.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:07
'da Gazeteciler Cemiyetince Avrupa Birliğinin desteği ile yürütülen "Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Programı" kapsamında yerel basına yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Menteşe ilçesinde Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Yerel Basın ve Demokrasi, Basın Hukuku, Medya ve Demokrasi" konulu eğitim programında konuşan Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, programın 40 aylık süreyi kapsadığını bildirdi.
AB'nin projeye 1 milyon 750 bin avroluk bir destek verdiğini ve kaynağın ilk yılında yaklaşık 270 bin avroluk bölümünü yerel basın için kullandıklarını kaydeden Bilgin, bu kapsamda "basın evleri" oluşturduklarını ifade etti.
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan ise 2014'te kurulan derneğin aktif çalışan gazetecilerden oluştuğunu ve böyle bir eğitim programına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.
Programda Medya İçin Demokrasi Programı sorumlusu Igor Chelov, "Demokrasi İçin Medya, Medya İçin Demokrasi", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Eğitim Görevlisi Serdal Çil "Yerel Basın ve Demokrasi", Demokrasi İçin Medya, Medya İçin Demokrasi Programı Ulusal Komite Üyeleri Avukat Tuncay Alemdaroğlu ve Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, "Basın Hukuku" ve "Medya ve Demokrasi" isimli sunumlarını yaptı.
Etkinlik sonunda gazetecilere ve öğrencilere katılım belgesi verildi.
Yerel basın eğitim programı

Ankara, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:47 Suruç'ta HDP'li Hatice Çevik tutuklandı
21:46 Şans Topu çekildi (1)
21:46 Hartum'da Türkçe kursu sertifikaları dağıtıldı
21:44 GALATA KULESİ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE MAVİ RENKLE IŞIKLANDIRILDI
21:43 Öğretmenler başkentte halk oyunları gösterisi sundu
21:32 "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim
20:56 Şule Çet davasında sanıklarının mektupları ortaya çıktı
20:13 AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı
19:59 Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak
20.11.2019 21:48:43