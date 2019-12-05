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Yerel gazete muhabiri kazada öldü

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak belediyeye ait yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yerel gazete muhabiri Akın Çetin (26), hayatını kaybetti.

05.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:21Yerel gazete muhabiri kazada öldü

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak belediyeye ait yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yerel gazete muhabiri Akın Çetin (26), hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Yerel gazetede muhabir olan Akın Çetin yönetimindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, belediyeye ait sürücüsünün ismi belirlenemeyen 71 AAL 027 plakalı yol süpürme aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki Çetin, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

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