Yerel Gazetelere Abone Olun Çağrısı

Kilis Basın Cemiyeti Başkan vekili aynı zamanda TV 79 Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alpdağ, yerel basını ayakta tutma ve güçlendirmek anlamında bir kampanya başlattıklarını söyledi.Kilis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ, yaptığı açıklamada her ev ve her iş yerinin günlük bir yerel gazete almasını arzu ettiklerini ifade ederek, "Bayilere veya gazete bürolarına uğrayıp zaman kaybı yaşamamak ve rahatsız olmamanız adına bunu abone sistemi şeklinde uygulamak istiyoruz.Abone olun, gazeteniz eviniz veya işyerinize gelsin.Kilis geleninde yaşanan siyaset, ekonomi, sanat, kültür, spor ve günlük gelişmelerden haberdar olun. En önemlisi de yerel basının yaşam savaşına katkı sağlayın.Malumunuz olmak üzere son zamanlarda piyasada yaşanan çalkantılı süreç biz yerel basını da ciddi şekilde etkiledi. Birçok gazete kapanma noktasına geldi. Gelir ve giderler arasındaki makas gittikçe büyüyor. Reklüm ve abone dışında geliri olmayan yerel basın, günlük gelişmeleri size aktarma çabası gösterirken aynı zamanda yayın hayatına devam edebilme adına da kara kara düşünüyor.Belki okumaya sıcak bakmıyoruz. Belki okuma kültürümüz sınırlı, Ama unutulmasın ki; yerel basınsız bir ilin, gelişmesi, sıkıntılarından kurtulması, hedeflediği projelere kavuşması pek mümkün değil. Kilis'te hali hazırda 5 günlük gazetemiz var. Ülke genelinde yapılan anket ve araştırmalarda yerel basına güven önemli bir yüzdeliğe sahip. Yani halk ulusaldan ziyade yerel basına daha çok inanıyor ve güveniyor.Yerel basın, yıllardır yağında kavrulmaya çalışıyor. Bin bir zorlukla yaşam mücadelesi veriyor. Sebep, tabi ki ekonomik meselelerdir. Kilis ve bölge geleninde reklam kültürü tam oturmuş değil. Gazeteye abone olma kültürü de yok. Hal bu olunca yerel gazeteler kendilerini büyütemiyor, istihdama yeterli katkıyı sağlayamıyor.Siyasetçiler, iş adamları, mülki amirler bir tarafa kentin insanları da yerel basına hep mesafeli olmuştur. Yerel basın ekstra bir şey istemiyor. Sadece gazetelere sahip çıkılmasını istiyor" dedi."Bu abonelikle olur, reklamla olur"Alpdağ, gazete sahipleri ve muhabirlerinin verdiği emeğin küçümsenmemesi gerektiğini ifade ederek, "Her haber, yorum ve fotoğraf için dökülen alın teri var, yaşanan bir mücadele var. Öyle haberler var ki, yerel basın olarak canımızı ortaya koyarak, çeşitli tehlikelere maruz kalarak sizleri o haberlerle buluşturuyoruz. Yağmur, çamur, gece gündüz demeden bu kente bir şeyler vermenin mücadelesini veriyoruz.Haber mücadelesinde tehdit alan, hakarete maruz kalan, dayak yiyen arkadaşlarımız var. Biz bunlardan korkmuyor ve gücenmiyoruz. Bizim asıl korkumuz, yerel basın olarak yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan ötürü sizlerle buluşmamızın sona erebilecek olmasıdır.Bunun gerçekleşmemesi için sizde bir damla destek olun.Her hane ve işyeri bir gazeteye günlük abone olabilir. Yıllık 150 lira ile bir gazeteye abone olabilirsiniz.Bu miktar kimseyi ciddi şekilde etkilemez. Kaybedeceğiniz bir şey olmayacak.Biraz önce de vurguladığım gibi günlük haberleri takip edebilir, farklı konulardaki yazarların yaklaşımlarını okuyabilir, kentin genel havasını takip edebilirsiniz.Okuma alışkanlığınız artar" ifadesini kullandı."Kendimizi acındırmıyoruz"Alpdağ, yerel gazetelerin ve çalışanlarının da kamu görevi yaptığını vurgulayarak, "Kendimizi kesinlikle acındırmıyoruz. Önce bunun altını çizelim. Bir basın toplantısına 10 gazeteci gidiyorsa ve basın toplantısını organize eden kurum veya yetkiliye soru soruyorsa, olayı irdeliyorsa bunu şahsi menfaat adına yapmıyor. Kilis adına yapıyor ve Kilis adına konuşuyor. Öncelikle ilin yetkililerine, siyasilerine, STK temsilcilerine, iş adamlarımıza, esnaflarımıza sesleniyorum, 'yerel gazetelerimize abone olun.' Vereceğiniz abone katkısı ile yerel gazetelerimiz yayın hayatlarını sürdürebilecekler. Başınız sıkıştığında veya bir etkinliğinizi kamuoyuna duyurmada sizin aracınız olan yerel gazetelerin hayatta kalmasına destek olun.Sözün özü; yerel gazeteler desteğe ihtiyacı var. Sizlerinde yerel gazetelere.El uzatın, destek olun; kamuoyuna bir kapınız, pencereniz, sesiniz olsun. Kilis Basın Cemiyetinin bu konudaki çağrısını bir daha hatırlatmak istiyorum. Toplumun medya okuryazarlığının yükseltilmesi, sorunların daha güçlü bir esle dile getirilerek çözümlerinin hızlandırılması ve halk ile yerel basın arasındaki bağın güçlendirilmesi için başlattığımız kampanyamız sürüyor. Kampanya kapsamında ev ve iş yerleri için yerel gazetelere abonelik yapacak vatandaşlarımız, her gün adreslerine ulaştırılan gazeteler sayesinde Kilis Gündemini takip edecek, yerel gazetelerle aralarında güçlü bir bağ kurmuş olacak, kentteki sorunların çözümü de daha hızlı ve etkin sağlanmış olacak. İlimizdeki dinamiklerin, bu çağrıya yanıtsız kalmayacağına inanıyoruz" diye konuştu. - KİLİS