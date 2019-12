Avrupa Birliği ile Türkiye Arasında Şehir Eşleştirme Programı kapsamında Mersin Üniversitesi (MEÜ), Erdemli Belediyesi, Yunanistan'ın Parga Belediyesi ve Atina Doğa Koruma Derneği işbirliğinde yürütülen 'Yerel Kalite Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm' projesi sona erdi. Proje kapsamında 'Erdemli Sürdürülebilir Turizm Raporu' hazırlandı.Bölgedeki turizm kaynaklarının doğru kullanılması, özellikle alternatif turizm modellerinin oluşturulması ve turizmin 12 aya yayılması hedefiyle gerçekleştirilen 'Yerel Kalite Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm' projesinin kapanış toplantısı Mersin Üniversitesinde yapıldı. Toplantıya, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile yabancı paydaşlar Parga Belediyesi Turizm Komitesi Başkanı Anna Athanasiou ile Atina Doğa Koruma Derneği Başkanı Nikos Petrou katıldı."Bölgemizde birçok başlıkta turizm yapılabilir. Bu çerçevede proje hazırladık"Rektör Prof. Dr. Çamsarı, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin, bölgenin ve Mersin'in gelişmesi için üzerinde durulacak en önemli konu olduğuna işaret ederek, yerel yönetimlerin de bu konuda çok önemli olduğunu ifade etti. Mersin kadar güzel bir ilin turizm konusunda da gelişebilmesi için global bakmak gerektiğini belirten Çamsarı, "Bizler, projelerle tüm belediyelere bu alanda destek veriyoruz. Bölgemizde şu an kapasite kullanımının çok daha üstünde ve birçok başlıkta turizm yapılabilir. Gastronomi turizminden sağlık turizmine, inanç turizminden deniz ve yayla turizmine kadar birçok başlıkta harekete geçilebilir. Biz, ilerleyen günlerde bu çerçevede hazırladığımız bir projenin tanıtımını da yapacağız. Tarsus'tan Anamur'a kadar Erdemli, Silifke ve hatta il merkezimiz gibi çok önemli destinasyonları da içine katacak ve toplu halde düşünecek şekilde yolaklar çizme ve buraya gelen turistin eline bir broşür verdiğimizde hangi destinasyonu gezmek istiyorsa, ilgi duyuyorsa orayı seçme serbestisini sağlamak niyetindeyiz" dedi."Sürdürülebilir turizm çok önemli"Bu noktada sürdürülebilir turizmin çok önemli olduğunu kaydeden Çamsarı, "Bunun en önemli alt kollarından biri, yerel halkın bu işe katılması, bilinçlenmesi. Dolayısıyla çevreye zarar vermeden, sosyokültürel, ekonomik konularda da ilerleyebilmek ve bunun bir yaşam tarzı haline getirilerek, sadece dönemlik değil, devamlı bir hal almasını sağlamak, kazancın varabileceği en son nokta olur. Sürdürülebilir turizm bu nedenle çok önemli. Bundan sonraki dönemlerde de özellikle Erdemli Belediyemiz başta olmak üzere Kızkalesi ve karadaki kale, Silifke-Erdemli arasındaki bazı bölgelerle ilgili projelerimiz de gelecek. Özellikle Soli, Artos Tapınağı, Uzuncaburç, Tarsus'un yüzey araştırmaları gibi birçok noktada kazıları üniversitemiz aldı. Mersin bölgesinin kazılarını ve araştırmalarını elimizden geldiğince sürdürmeye çalışacağız. Sonuçta da kısa-orta vadede bölgemizin Antalya, İzmir, İstanbul gibi turist sayıları çok fazla olan bölgelere ulaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı."El birliğiyle Erdemlimizi ve Mersinimizi turizmde hak ettiği seviyeye getireceğiz"Başkan Tollu da ülke kalkınmasında çok önemli ögeler bulunduğunu ve bunlardan birinin de turizm olduğunu vurguladı. 'Bacasız sanayi' olarak nitelenen turizmle ilgili Erdemli'de yapılması gerekenler konusunda Mersin Üniversitesinin desteğine ciddi anlamda ihtiyaçları olduğunu belirten Tollu, üniversitenin de bu anlamda kendilerine destek verdiğini söyleyerek, Rektör Çamsarı ve akademisyenlere teşekkür etti. Erdemli'nin kalkınması, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için turizmin çok önemli olduğunun altını çizen Tollu, "Erdemli'de denizimiz, kumumuz, güneşimiz, tarihi ve doğal güzelliklerimiz, dünyada eşine rastlanmayan özellikte. Biz, başta Kızkalesi olmak üzere bu güzellikleri gün yüzüne çıkarmak ve dışarıda tanıtımını yapmak adına Mersin Üniversitesi ile birlikte süreci başlattık. Önümüzdeki süreçte bu faaliyet sadece Yunanistan'ın paydaş olduğu bir proje olarak kalmayacak, Erdemlimizin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.Turizmin sadece belediye ve üniversite ile olamayacağına dikkat çeken Tollu, merkezi idarenin de desteğiyle Erdemli'nin turizmde en önemli yer olacağına inandığını ifade ederek, "El birliğiyle Erdemlimizi ve Mersinimizi turizmde hak ettiği seviyeye getireceğiz" ifadelerini kullandı.Parga Belediyesi Turizm Komitesi Başkanı Anna Athanasiou ise Mersin Erdemli'yi deneyimlediği için kendisini çok şanslı hissettiğini vurguladı. Aynı zamanda turizmin içinde bir otel işletmecisi olarak farklı otel sahipleriyle buluşup deneyim aktardığını belirten Athanasiou, Erdemli bölgesindeki turizm sektörüyle ilgili bilgi almanın kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirerek, Mersinlileri Parga'ya davet etti."Deneyim alışverişiyle sürece katkı sunmaya devam ediyoruz"Atina Doğa Koruma Derneği Başkanı Nikos Petrou da 30 yıldır bu sektörde yer aldıklarını belirterek, "Mavi bayrak gibi koruma programlarıyla bin 500'ün üzerinde ödülümüz var. Birçok belediye ile işbirliği yaptık ve problemler hakkında bilgi sahibi olup çözüm üretmeye çalıştık. Deneyim alışverişiyle sürece katkı sunmaya devam ediyoruz. Ziyaretçiler, doğayı korumaya ve sürdürülebilir turizmi takip etmeye istekli. Bu anlamda kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri her sezonda yaşamak istiyorlar" şeklinde konuştu."Sürdürülebilir turizm modeli oluşturduk"Projeyle ilgili bilgi veren MEÜ Projeler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mesut Salih Uzman, projenin 15 Ocak 2019 tarihinde başlayan projenin yaklaşık 11 aydır devam ettiğini söyledi. Türkiye'de sadece 23 belediyeye verilen programın toplam bütçesinin 126 bin Euro olduğunu belirten Uzman, bunun yüzde 90'ının da hibe olduğunu kaydetti. Uzman, "2018 yılında bu program çağrısına 169 belediyeden yabancı ortaklarla proje geldi ve bunlardan sadece 23 tanesi onaylandı. Bu bizi onurlandıran ve gururlandıran bir durum. Ayrıca bu proje Mersin'de belki ilk defa uygulama esnasında en iyi uygulanan AB projeleri arasından ilk 10'a giren proje olarak ekim ayında Brüksel'de AB delegasyonuna sunum gerçekleşti. Bu da bizi çok sevindirdi" dedi.Erdemli'nin turizm açısından çok önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Uzman, ilçede 2-3 ayla sınırlı olan turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak, sürdürülebilir bir turizm politikası ve modellerini oluşturmanın, projenin temel hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi. Proje ortaklarından Parga'nın da Erdemli ile benzer durumda olduğuna işaret eden Uzman, "Proje kapsamında bir sürdürülebilir turizm modeli üzerinde çalıştık ve sonuçta Erdemli'de sadece deniz, kum, güneş değil, sahilden dağlara kadar tüm kaynakların kullanılabilecek bir model üzerinde uzlaştık ve çalışmaya başladık. Üniversitemizin bir başka projesi olan 'Olba Kültür Yolları' projesini de sürdürülebilir turizm modeli çerçevesinde yürütüyoruz" diye konuştu. - MERSİN