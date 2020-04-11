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Yerel radyocular Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran yerel radyocular, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinden ekonomik olarak olumsuz etkilendiklerini belirterek, bunun çözümüne ilişkin taleplerini iletti.

11.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:40
Yerel radyocular Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu
Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran yerel radyocular, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinden ekonomik olarak olumsuz etkilendiklerini belirterek, bunun çözümüne ilişkin taleplerini iletti.
KDK'den alınan bilgiye göre, yerel radyocular, yardım talebiyle kuruma yaptıkları başvuruda, işletmelerin tatil olması nedeniyle bölgesel reklamların aksadığını ifade etti.
Yerel radyocular, yerel reklam ajanslarının da anlaşmalarının askıya alınması ve alacaklarının tahsil edilememesi nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti.
Frekans kiraları, ofis masrafları, elektrik giderleri, telif ödemeleri, personel maaşları ve ekipman ücretleri nedeniyle zor bir döneme girdiklerini bildiren yerel radyocular, bankalara yapılan kredi başvurularından olumsuz yanıt aldıklarını kaydetti.
Bankalara başvurularının olumsuz cevaplanmasından duydukları üzüntüyü ifade eden yerel radyocular, KDK'ye şu talepleri iletti:
"Kamu bankalarının yerel radyo ve reklam ajanslarına kredi kolaylığı sağlaması, kurumların 'Evde kal' spotlarının bedel karşılığı yerel yayın organlarında yayınlanması, belediyelerin salgına karşı yaptıkları çalışmalarını yerel yayınlarda anlatması."
KDK'nin, söz konusu talepleri incelemeye aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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