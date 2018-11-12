Yerel Sanatçılar Burdur İçin Çaldı ve Söyledi

Yerel sanatçılar Burdur
için çaldı ve söyledi
BURDUR - Burdur'da "Şu Burdur'un Çalgısı"nın ilk gösterimi ve "Ustalara Vefa" konseri düzenlendi. Burdurlu kabak kemane sanatçısı Uğur Önür'ün yönetiminde ortaya çıkan Burdur geleneksel müzik kültürünün usta halk sanatçılarının da yer aldığı "Şu Burdur'un Çalgısı"nın ilk gösterimi ve "Ustalara Vefa" konserini düzenlendi. 20 Mahalli ve Ses sanatçısının katıldığı "Şu Burdur'un Çalgısı" tanıtım çekimleri ilk kez yayınlandı. Burdur'un tüm İlçe ve köylerde yaşayan unutulmaya yüz tutmuş 3 telli Cura, Sipsi, Kabak Kemane ve Boğaz havalarının yer aldığı CD klip tanıtımı yapıldı.Gecede Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
, "Burdur'un yetiştirdiği ve bu çalışmada büyük emekleri olan Uğur Önür'e bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.Tanıtım filminden sonra Mahalli sanatçılar sahne alarak birbirinden güzel Burdur yöresi türküleri seslendirdi. Konferans Salonundaki tüm izleyenler sanatçıları bol bol alkışlayarak şarkı ve türkülere ortak olup renkli geceye ortak oldu.
Burdur
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:51