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Yerel sanatçılar dernek çatısı altında birleşti

Siirt'in yerel sanatçıları kurdukları "Siirt Kültürünü ve Müzisyenlerini Yaşatma Derneği" adı altında bir araya geldi.

14.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:25
'in yerel sanatçıları kurdukları "Siirt Kültürünü ve Müzisyenlerini Yaşatma Derneği" adı altında bir araya geldi.
Dernek Başkanı Cengiz Saruhan Tan, amaçlarının Siirt'i il dışında en iyi şekilde tanıtmak olduğunu söyledi.
Siirt'in kaybolmaya yüz tutmuş tarihi ve kültürünü sanatsal faaliyetlerle canlandırmayı amaçladıklarını aktaran Tan, şunları kaydetti:
"Bu ilin kültürünü Türkçe, Kürtçe ve Arapça müziklerle tanıtarak hem il içinde hem de ulusal bazda hak ettiği tanıtımı yapmak için bir araya geldik. Çok önceden planladığımız bu birliktelik bugüne nasip oldu. Aramızda yarım asırdır müzik yapan kardeşlerimiz var."
Sanatçı Şükrü Çoban da bir ilin yerel sanatçılarının ilin kültürel aynası olduğunu belirterek, "Siirt'in köklü bir sanat camiası var. İlimizin türkülerini, folklorunu en iyi şekilde yansıtarak bu kültürü gelecek nesillere aktarmak için biz sanat camiasına büyük sorumluluklar düşmektedir." dedi.
Yerel sanatçılar dernek çatısı altında birleşti

Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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