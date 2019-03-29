Yerel Seçim Kampanyalarında Yeni Nesil İnteraktif TV Teknolojileri Kullanıldı

Seyirci ile interaktif iletişim kurabilme özelliği olan bu yeni nesil teknoloji ile Şişli Belediye başkan adayı olarak Sarıgül, lokasyon hedeflemesi gerçekleştirerek kampanyasını Şişli ilçesindeki televizyonlarda göstermiş oldu. TVekstra mecrası ile ortaklaşa yürütülen bu kampanyada, kampanya yalnızca günün ilgili saatlerinde yayınlayarak hedef kitlenin doğru zamanda yakalanması sağlandı. Televizyon üzerinde, yayın esnasında L banner olarak tasarlanan ana reklam içeriği, 15 farklı internet sayfasına yönlendirildi ve böylelikle daha önce yapılmış olan farklı hizmetlerle ilgili bilgilendirmeler de, aynı yayın üzerinden seyirci ile anlık paylaşılabildi. Böylelikle sayfayı tıklamış olan kullanıcıların mevcut duygu durumları ve adaya karşı olan tutumları net bir sayısal veri olarak ölçümlenebildi.

Seyirci ile televizyon üzerinden anlık iletişim kurulabilen ve dijital dünyanın metrikleriyle ölçümlenebilen TVekstra mecrası, ilk kez bir siyasi kampanya için kullanılmış oldu. Mecra, bölgesel ve data hedeflemesiyle daha bir çok benzer kampanyaya katma değer sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler