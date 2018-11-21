Yerel Seçime Doğru

CHP Uşak
İl Başkanı Nadi Sancar, yerel seçimlerde il genelinde ki tüm belediye başkanlıklarını kazanacaklarını söyledi. İstanbul
Düğün Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sancar, yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Partisinin yerel seçimlerde başarılı olacağını ileri süren Sancar, partisinde aday belirleme sürecinin sürdüğünü aktardı.
İl genelinde 11 belediye başkanlığı bulunduğunu ve yerel seçimlerde tüm belediye başkanlıkları kazanacakları iddasında bulunan Sancar, "İktidara giden yol yerel seçimlerden geçiyor. Bu nedenle çok iyi çalışıp tüm belediyeleri kazanacağız." dedi.
CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu da, CHP Genel Merkezi tarafından, Uşak Belediye Başkanı adayı gösterilmesinin kendisini onurlandırdığını söyledi.
Uşak,Cumhuriyet Halk Partisi
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:07