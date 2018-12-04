Yerel Seçime Doğru

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, partisinin genel merkezinin teveccühüyle 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına tekrar aday olduğunu bildirdi.
Vergili, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, seçimlerde belediye başkanlığı görevinin tekrar kendilerine nasip olması durumunda başladıkları ve yarım kalan projeleri tamamlayacaklarını söyledi.
Karabük ile ilgili mevcut projeleri olduğunu ifade eden Vergili, "Karabük'ün her türlü problemine, her türlü mahallesine, caddesine en iyi şekilde vakıf olan belediye başkanlarından birisiyim. Karabük'ün ihtiyaçlarına göre yeni projelerimiz mevcut. Belki de akıllarına hiç gelmeyecek projeler. Burada şimdi söyleyeyim diğer adaylar da ona göre hazırlık yapsın." diye konuştu.
İyi bir seçim olacağını aktaran Vergili, "Biz bilimsel çalışıyoruz. Şu anda anket yaptırmak için erken. Bir iki tane daha parti aday çıkartacak. Adaylar çıkartıldıktan ve bir ölçüm yaptırdıktan sonra belirli bir rakam konuşabiliriz." ifadesini kullandı.
Karabük
04 Aralık 2018 Salı 17:39