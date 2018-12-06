Yerel Seçime Doğru

AK Parti Banaz
İl Genel Meclisi aday adayları düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
Yerel seçimler öncesi AK Parti Banaz İlçe Teşkilatı tarafından aday adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi.
İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıya Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı
, AK Parti Banaz İlçe Başkanı Eşref Çelik
, İl Genel Meclisi Üyesi Abdulkadir Kılınç, il genel meclisi aday adayları Ali Dinç
, Ahmet Özoğul, Abdulkadir Kılınç, Hamit Varol, İsmet Görkem Karahan, İhsan Ertaş, Murat Türkmen
ve Nevzat Demir
katıldı.
Toplantıda aday adayları tek tek tanıtıldı.
Eşref Çelik,Zafer Arpacı,Banaz
06 Aralık 2018 Perşembe 12:54