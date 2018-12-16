Yerel Seçime Doğru

Edirne
'de, Yıldırım Hacı Sarraf
Mahallesi'nden bir grup genç, AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
'a desteğini açıkladı.
Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi gençlerinin kentteki bir restoranda bir araya geldiği toplantıda, toplantıya katılanları temsilen konuşan Onur Selamsızlardan, Türkiye
'deki belediye başkanlığı yarışlarının kişiler üzerinden değil, partiler üzerinden yapılan bir yarış haline geldiğini söyledi.
Belediyeciliğin siyasi dünyanın uzağında sadece o şehre hizmet etmek olduğunu belirten Selamsızlardan, şunları kaydetti:
"Burada gönüllü olmanın büyük bir artısı olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi sakinleri olarak, AK Parti Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz'a tam destek veriyoruz. Çünkü sayın Uymaz bu yola çıkmadan önce samimiyeti ve dürüstlüğü ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuştur. Mahallemize gelecek olursak, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir proje olarak hayata geçirmek istediğimiz Gençlik Merkezi ve Mega Genç Spor Kulübü'nün kurulmasında başrol oynamış ve bize büyük destekler vermiştir. Sayın Uymaz'ın belediye başkanı olması için bizler üzerimize düşeni yapacağız. Sayın Uymaz'ın seçilmesi halinde Edirne'nin belediyecilik anlamında çağ atlayacağına inancımız tam. Şimdi Başkanımızın dediği gibi evet hep birlikte yapabiliriz."
Edirne,Genç,Koray Uymaz
16 Aralık 2018 Pazar 11:29