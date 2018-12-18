Yerel Seçime Doğru

AK Parti Nevşehir
Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti
'ni (NGC) ziyaret ederek, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
NGC Başkanı Bayram Ekici ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Arı, belediye başkanı seçildiği takdirde hayata geçirmeyi düşündüğü projelerini anlattı.
Nevşehir'i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için gayret göstereceklerini belirten, Arı, "İlimizin sorunlarını biliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımıza başladık. İnsanların daha huzurlu olduğu, turistlerin caddelerinde dolaştığı bir şehir olacağız. Spor ve kültürel etkinliklerimiz olacak. Bugün yapacak bir şey bulamayan insanlar 31 Mart'tan sonra hangi etkinliğe gitsek diye düşünecek. Belediyeye gelen her vatandaş mutlu ayrılacak. Biz bunun için kadromuzu oluşturduk. Hiç kimseyi üzmeyeceğiz." dedi.
Gazetecilerin sorularının yanıtlanmasının ardından Ekici, ziyaretin anısına Arı'ya hediye takdiminde bulundu.
Kaynak: AA