Yerel Seçime Doğru

Kaynak: AA

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, " Cenab-ı Allah belediye başkanlığını nasip ederse, Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı'nın en önemli, birinci partneri Bolu Belediyesi olacak." dedi.Seçim çalışmalarını sürdüren Metin, Kimsesizler ve Güçsüzler Yardım Vakfı tarafından bir otelde düzenlenen kahvaltıya katıldı.Yaptığı konuşmada, kendisinin de gönüllere girecek bir hizmet anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Metin, "İnşallah Mavi Melekler ile beraber çok güzel işlerimiz olacak. Cenab-ı Allah belediye başkanlığını nasip ederse, Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı'nın en önemli, birinci partneri Bolu Belediyesi olacak. Her konuda da onların yanında olduğumu buradan tekrar ifade ediyorum. Göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştuMetin, seçilmesi halinde yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olacakları ifade ederek, "Belediye başkanı olduğumuzda şu ilkelerden hiçbir zaman ayrılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Onları da söyleyeyim sizlere; Allah'ın izniyle gönüllü olmak için gönüllünün gönlünü kırmayacağıma, ona kırılmayacağıma, önce kendimi eleştirip, hoşgörü içinde olacağıma, elimden geldiğince, güçsüzlere güç katacağıma, görevden kaçmayacağıma, doğruluktan ayrılmayacağıma, namusum ve vicdanım üzerine söz veriyorum. İnşallah Rabbim bu andı yerine getirmeyi nasip eder." dedi.