Yerel Seçime Doğru

AK Parti Bolu
Belediye Başkan adayı Fatih Metin
, "İnşallah Karadere
sularını 2019 yılında Bolu'ya getirdiğimizde su fiyatları ucuzlayacak." dedi.
Seçim çalışması kapsamında Bahçelievler Mahallesi
'ni ziyaret eden Metin, burada yaptığı konuşmada, Bolu'nun bütün meselelerine hassasiyetle yaklaştıklarını dile getirdi.
Metin, su fiyatlarına ilişkin de halkın indirim beklentisi olduğunu kaydederek, "Vatandaşımızın su fiyatlarının ucuzlaması ile ilgili talepleri var. İnşallah Karadere sularını 2019 yılında Bolu'ya getirdiğimizde su fiyatları ucuzlayacak." ifadesini kullandı.
18. madde uygulamalarında yaşanılan mağduriyetler olduğunu vurgulayan Metin, "Onlarla ilgili de inşallah belediye başkanlığı yetkisini aldıktan sonra bir duyuru yapacağız. Diyeceğiz ki, 18. maddeden mağduriyeti olan her kim varsa bizlere müracaat etsin. Onları sıfırdan değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.
Metin, sanayi sitesinin taşınması ve mevcut arazinin değerlendirmesi ile ilgili de "Sanayi ile ilgili site yönetimimiz ve esnaflarımızla sık sık görüşüyoruz. Yeni sanayi ve mevcut sanayimizle ilgili planlamalarımız ve çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şeffaf bir şekilde, vatandaşımızın isteği doğrultusunda bir formülü yine esnafımızla beraber oturup kararlaştıracağız. Allah'ın izniyle Bolu'nun her problemi masaya yatırılacak ve o konunun muhatapları ile kısa sürede çözülecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
AK Parti,Karadere,Bolu
Kaynak: AA