Yerel Seçime Doğru

KARS/ Kars
ve Iğdır
'da MHP
'li belediye başkan adayları
resmi adaylık başvurularını yaptı.
MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kars Belediye Başkan Adayı olan MHP'li Çetin Nazik
'in İl Seçim Kuruluna resmi adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtti.
Adıgüzel, Cumhur İttifakı'nın Çetin Nazik'i destekleyeceğini vurgulayarak, "Kars'ta AK Parti
adayını geri çekti, AK Parti Kars'ta MHP'yi destekleyecek. Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik'tir, hayırlı uğurlu olsun." dedi.
MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer de Iğdır Belediye Başkan Adayı olan MHP'li İsa Yaşar Tezel
ve meclis üye listelerinin İl Seçim Kuruluna teslim edildiğini bildirdi.
Böylece Tezel'in resmi adaylık başvurusunu yaptığını anlatan Ersoy, "Iğdır'da 31 Mart yerel seçimlerine MHP ile gidilecek." diye konuştu.
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Kaynak: AA