Yerel Seçime Doğru

Süleymanpaşa AK Parti
Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel
, Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi'nin tarım konusunda başarısız olduğunu belirtti.
Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada 31 Mart'ta belediye başkanı seçilmesi halinde Süleymanpaşa için gece gündüz çalışacağını belirtti.
Süleymanpaşa'yı sosyal açıdan daha da geliştirebileceklerini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:
"Bugün Büyükşehir ve Süleymanpaşa'nın uygulamalarına baktığımızda bir çok konuda başarısız olduğunu görüyoruz. Sayın Albayrak'ın 'Tarla yollarını da asfalt yapacağız' diye bir beyanatı var. Sayın Albayrak, siz önce şehirdeki yolların asfaltını bitirin de, sonra tarla yollarına bakın. Büyükşehir Belediyesi'nin tarım konularında da ciddi başarısızlıkları var.
Bugüne kadar yaptıkları işlere bakıyoruz, bir kaç dönüm merada yem bitkisi üretimi ve arı kovanları dışında bir şey yapmadılar. Bunu, ellerindeki devasa bütçeye bakarak söylüyorum. Yıllık, bir buçuk katrilyonluk bütçe ile yani daha iyi anlaşılması için söylüyorum her yıl 15 Naip barajı yapılabilecek bütçeyle çok daha fazla yatırımlar yapılabilirdi."
AK Parti,Süleymanpaşa
Kaynak: AA