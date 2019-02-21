Yerel Seçime Doğru

CHP Ereğli Belediye
Başkan adayı Halil Posbıyık
, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Posbıyık, partisinin seçim bürosunda düzenlediği basın toplantısında, ilçenin yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak için çaba harcayacaklarını, bu doğrultuda genç ve sorgulayan bir belediye meclis üyesi listesi oluşturduklarını söyledi.
Her mahalleden öne çıkan isimleri meclis listesine yazdıklarını anlatan Posbıyık, "Bütün mahalleleri gezdim. Çok önemli bir sürece girdik. İyi bir ekibe ihtiyaç var." diye konuştu.
Halil Posbıyık, Ereğli Belediye, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Kaynak: AA